Повстанцы заявили, что выпустили в кортеж Асада несколько ракет - Дамаск опроверг

Асад в результате инцидента не пострадал. Он добрался до мечети, где прошла проповедь в честь праздника Ураза-байрам, знаменующего конец поста в священный месяц Рамадан. Погибли ли люди и какой ущерб нанесло нападение, информация пока не поступала, пишет Росбалт.

По данным Al-Arabiya, кортеж Асада обстреляли по пути в мечеть в центре Дамаска. Как заявило агентство Reuters со ссылкой на руководство повстанцев, по кортежу было выпущено несколько ракет, часть из которых достигла цели.

Официальный же Дамаск опровергает эту информацию.

"Новость полностью не соответствует действительности. Президент сам вел свой автомобиль, он присутствовал на службе и здоровался с людьми, все в порядке", - заявил министр информации Омран аз-Зоби в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

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Ранее повстанцы заявили, что перекрыли все дороги к резиденции Асада и не пустят его кортеж к мечети.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии продолжается уже более двух лет. В результате гражданской войны, по данным ООН, погибло уже более 100 тысяч человек.

Недавно Башар Асад заявил, что ему противостоят группировки террористов и никаких переговоров с оппозицией вести не следует, кроме как с помощью "железного кулака".