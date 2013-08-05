Асад заявляет, что с оппозицией он будет договариваться только «железным кулаком»

13:21, 05 августа 2013
Мир
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Президент Сирии Башар Асад заявляет о невозможности политического диалога с повстанцами и призывает бороться с ними «железным кулаком».

Асад говорит, что договариваться не будет

Асад заявил в Дамаске, что ему противостоят "террористические группировки" и он не думает, что «нормальный человек может считать, что с терроризмом можно договариваться», пишет Радио Свобода.

«Терроризм и политика - это полные противоположности. Не может быть политических действий и прогресса в политическом плане, пока терроризм действует везде. Терроризм нужно преодолеть, чтобы политика могла двигаться в правильном направлении», - сказал Асад.

Он назвал Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил «провалом, не способным сыграть какую-либо роль» в решении сирийского кризиса.

Как сообщал УНИАН, Россия и западные страны договорились активизировать мирные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии и побудить стороны сесть за стол переговоров в рамках международной конференции в Женеве.

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