Асад заявляет, что с оппозицией он будет договариваться только «железным кулаком»

Асад заявил в Дамаске, что ему противостоят "террористические группировки" и он не думает, что «нормальный человек может считать, что с терроризмом можно договариваться», пишет Радио Свобода.

«Терроризм и политика - это полные противоположности. Не может быть политических действий и прогресса в политическом плане, пока терроризм действует везде. Терроризм нужно преодолеть, чтобы политика могла двигаться в правильном направлении», - сказал Асад.

Он назвал Национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил «провалом, не способным сыграть какую-либо роль» в решении сирийского кризиса.

Как сообщал УНИАН, Россия и западные страны договорились активизировать мирные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии и побудить стороны сесть за стол переговоров в рамках международной конференции в Женеве.