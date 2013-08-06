Турецких пограничников атаковала тысячная толпа сирийцев
Несколько тысяч человек попытались прорваться из Сирии на территорию Турции.
При попытке их остановить получили ранения как минимум 18 турецких пограничников, сообщает lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства, нападавшие, скорее всего, были контрабандистами. Их количество оценивается примерно в 2,5-3 тысячи человек. Они забрасывали военнослужащих камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также обстреливали их из дробовиков. Информации о пострадавших со стороны предполагаемых контрабандистов агентство не приводит.
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Со своей стороны турецкие военнослужащие через громкоговорители призывали собравшихся разойтись. После начала столкновений они применили слезоточивый газ и попытались отогнать нападавших выстрелами в воздух. На место происшествия дополнительно перебросили еще 300 военнослужащих. В сообщении не уточняется, удалось ли кому-то из нападавших добраться до Турции.
По словам представителей турецких вооруженных сил, в страну всегда пытались пробраться отдельные контрабандисты из разных государств, однако столкновения пограничников с многотысячными толпами начались относительно недавно. В частности, похожее происшествие произошло на прошлой неделе. Тогда несколько сотен контрабандистов попытались пересечь границу, но были остановлены военными.