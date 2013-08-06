Брейвика в университет Осло не приняли: недостаточно подготовлен

Руководство университета Осло отказало в приеме террористу Андерсу Брейвику, который подал в учебное заведение документы, чтобы изучать политологию, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Мы пришли к выводу, что он недостаточно подготовлен для того, чтобы приступить к изучению курса политических наук", - сообщил агентству ректор университета Оле Петер Оттерсен.

В Норвегии действует закон, согласно которому заключенные могут получать образование. Высшие учебные заведения страны принимают абитуриентов, исходя из отметок, которые они получили во время школьных экзаменов. При этом вступительный балл в разные годы может меняться.

По данным агентства, Брейвик не окончил среднюю школу и получал дальнейшее образование через интернет. Адвокат Брейвика заявила, что он уже в тюрьме приступил к изучению школьной программы и сдаче экзаменов, чтобы набрать нужные баллы для поступления в университет.

Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек. Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.