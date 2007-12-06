Россия назвала цену на газ для Беларуси

ОАО "Газпром" на состоявшихся 5 декабря переговорах предложил Беларуси покупать газ в 2008 году по 165 долл. за тыс. куб. м. Об этом сообщил анонимный источник, близкий к переговорам с белорусской стороны, передает Правда.Ру.

По словам источника, белорусская сторона в ходе переговоров предложила цену 119,5 долл. за тыс. куб. м. Источник также констатировал, что прошедшие 5 декабря переговоры окончились безрезультатно.

По его словам, в случае покупки газа по цене 165 долл. за тыс. куб. м, Беларусь будет вынуждена пересмотреть прогноз по инфляции на следующий год, увеличив его с 6-8% до 10-11%. Он пояснил, что инфляцию в рамках 6-8% в следующем году возможно будет удержать только при условии повышения стоимости газа в пределах 23-25%. По его оценке, в 2007 году инфляция в Беларуси составит не менее 10% против прогнозных 6-8%.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о поставках газа на 2007 год по цене 100 долл. за тыс. куб. м. В 2006 году Беларусь покупала российский газ по цене 47 долл. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Справка УНИАН. По данным отчета Евростата за 2006 год, европейским рекордсменом по цене природного газа, потребляемого в быту, является Дания. Средний датчанин платит за тысячу кубических метров газа 1115,1 евро, что в 2,3 раза превосходит среднеевропейский показатель (498,5 евро за тыс. куб. м).

Стоимость природного газа для домохозяйств Украины в 2007 году составляет 339 грн. за тыс. куб. м (около 45 евро), что в 11 раз ниже среднеевропейского показателя, рассчитанного Евростат.