Washington Post продали за четверть миллиарда

Безос заплатит за газету и связанные с ней приложения 250 миллионов долларов наличными из собственных средств — компания Amazon не участвует в покупке.

Сделка, как ожидается, будет закрыта через два месяца, после чего Безос станет единоличным владельцем издания.

Washington Post считается одной из наиболее авторитетных газет на территории США, замечает Лента.ру. Ежедневный тираж издания превышает 474 тысячи экземпляров, тираж воскресного номера — 838 тысяч. Журналисты газеты были удостоены 47 Пулитцеровских премий.

48-летний выпускник Принстонского университета - один из богатейших людей мира. В рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 19-ю строчку с 25,2 млрд. долларов. С 2004 года финансирует проект Blue Origin — запуск частных космических кораблей.