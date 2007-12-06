Западные страны не спешат поздравлять Путина с победой

На Западе разгорается скандал, связанный с оценкой прошедших в России думских выборов.

Как отмечает News.ru, накануне президент США Джордж БУШ сообщил, что выразил российскому президенту Владимиру ПУТИНУ искреннюю озабоченность происшедшим. США и страны Европейского Союза потребовали проведения срочного расследования по фактам нарушений, о которых говорили наблюдатели. Отказали Москве в поддержке даже ее традиционные партнеры.

Обращают на себя внимание и сильные разночтения в российских и зарубежных СМИ в цитировании заявлений иностранных лидеров по поводу думских выборов. Во-первых, пресс-служба Кремля опровергла заявление Дж.БУША о том, что он выразил В.ПУТИНУ озабоченность по поводу выборов. Итальянская пресса, в свою очередь, опровергает заявление премьера Романо ПРОДИ в трактовке пресс-службы Кремля, согласно которой "ПРОДИ поздравил ПУТИНА с успешным проведением выборов". С ложкой дегтя, как оказалось, было и переданное некоторыми СМИ "поздравление" от имени нового премьер-министра Польши Дональда ТУСКА.

"Я сказал (Владимиру ПУТИНУ), что мы искренне выражаем озабоченность по поводу этих выборов", - так описал свой вчерашний телефонный разговор с президентом РФ Дж.БУШ на пресс-конференции в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Алексей ГРОМОВ сообщил, что таких слов Буш не говорил. Тему выборов поднял сам В.ПУТИН, рассказав об итогах и подвергнув критике некоторые заявления и действия Государственного департамента США.

Впрочем, как отмечает "Коммерсант", и до него высокопоставленные сотрудники американской администрации не скупились на резкие оценки думских выборов. Пресс-секретарь американского президента Дана ПЕРИНО, к примеру, заявила, что Дж.БУШ не собирается звонить В.ПУТИНУ, чтобы поздравить его с успехом на выборах, потому что, по ее данным, "российский президент формально не являлся кандидатом". Тем не менее, она "призывала Россию обратить особое внимание на все те обвинения, которые были выдвинуты в адрес властей". По словам Д.ПЕРИНО, еще рано говорить о том, что США признали итоги выборов в России.

Госдепартамент США, развивая ее мысль, заявил, что крайне обеспокоен "использованием административного ресурса в пользу "Единой России", пристрастностью государственных СМИ, запугиванием политической оппозиции и неравными возможностями, предоставленными оппозиции" и партии власти.

С требованиями, аналогичными американским, уже выступили Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Швеция и Швейцария - они предлагают российским властям провести расследование по фактам нарушений, о которых заявляют наблюдатели и оппозиционеры. "Необходимо, чтобы ЦИК РФ срочно провел расследование по всем обвинениям в нарушениях. Если будет доказано, что они справедливы, в этом случае выборы нельзя считать ни свободными, ни честными", - заявил МИД Британии. "Сейчас российским властям необходимо объясниться и успокоить мировое сообщество", - считает премьер Италии Романо ПРОДИ. МИД Франции также выразил надежду на то, "российские власти прольют свет на происшедшее".

С более жесткими заявлениями выступили представители европейских институтов. Комиссар ЕС по внешней политике Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, что в ходе выборов "имели место нарушения некоторых фундаментальных прав, таких как свобода слова и свобода собраний". А Грэм УОТСОН, лидер фракции либералов в Европарламенте, и вовсе назвал президента В.ПУТИНА "популистом с замашками диктатора, относящимся к той же категории, что и Уго ЧАВЕС, только более опасным".

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в России состоялись парламентские выборы, в результате которых в Государственную думу, по предварительным данным, попали 4 партии: “Единая Россия” во главе с Президентом России В.ПУТИНЫМ, которая получила 315 мест, Коммунистическая партия – 57 мест, Либерально-демократическая партия – 40 мест, “Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь” – 38 мест.

Наблюдатели на парламентских выборах в России от ПАСЕ и ПА ОБСЕ назвали выборы нечестными и недемократическими. По заключению наблюдателей, несмотря на хорошую техническую организацию выборов, они проходили в атмосфере серьезного ограничения политической конкуренции.

С победой "Единой России" поздравили Венесуэла, Иран, а также некоторые страны СНГ: Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан. От Украины поздравления прислал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Грузия поздравлять В.ПУТИНА отказалась. Из лидеров европейских государств недвусмысленно порадовался за В.ПУТИНА только президент Франции Николя САРКОЗИ, чем навлек гнев местных правозащитников и оппозиционных политиков.