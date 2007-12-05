Китай переходит на политику ”дорогих денег”

Китай решил в 2008 году перейти на "политику дорогих денег" (tight monetary policies) для того, чтобы сдержать растущую инфляцию. Таким образом, монетарная политика Китая будет изменена впервые за десятилетие, сообщает агентство AFP. Об этом стало известно после завершения Центральной экономической рабочей конференции (Central Economic Work Conference), в которой принимали участие представители правительства и Коммунистической партии.

Сейчас Китай придерживается "принципа осмотрительности" (prudent monetary policies), однако слишком высокие темпы роста цен заставили правительство пересмотреть монетарную политику. "Политика дорогих денег" предполагает сокращение денежной массы в стране.

На конференции было решено, что 2008 год власти посвятят борьбе с инфляцией. Ранее сообщалось, что рост цен в Китае с августа 2006 по август 2007 года составил 6,5 процентов, что является максимумом за десятилетие. Для того, чтобы снизить темпы роста цен, Центробанк Китая пять раз за год поднимал учетные ставки.

Лента.ру