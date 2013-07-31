Польша выделила на поддержку поляков на Востоке почти 2 млн евро
Министерство иностранных дел Польши выделило на поддержку польской диаспоры за рубежом 2,4 млн евро, 1,9 млн евро из которых получат организации за восточной границей страны.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства, отметив, что эти средства будут выделены в рамках программы "Сотрудничество с Полонией и поляками за рубежом 2013".
Специальная комиссия выбрала на конкурсе 17 проектов из 84 заявок на общую сумму более 6,5 млн евро.
"Это проекты в сфере поддержки образования польской диаспоры (Полонии), среди которых ремонт или покупка оборудования для образования и помощь по изучению польского языка, расширение и улучшение деятельности культурно-образовательных учреждений, в частности, в Украине и Литве", - отметили в министерстве.
Почти 250 тысяч евро будет выделено на поддержку средств массовой информации польских национальных меньшинств, в том числе, на специальные тренинги для журналистов.
Среди проектов-победителей, которые отдельно отметил МИД Польши: "Ничего о нас без нас. Гражданская активность поляков в Великобритании" и "Имею польские корни - я сознательный гражданин Украины".
В МИД отметили, что выделенные средства также будут использованы на завершение строительства Польского дома в литовском Баре и на ремонт в польских школах в Литве.
Пресс-служба отметила, что это уже "вторая часть" проекта по поддержке поляков за рубежом, отметив, что в его рамках дофинансирование в этом году вместе с первой получат более 100 заявителей на сумму около 15 млн евро.
Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным, в 45-миллионной Украине проживает 144 тысяч поляков, а по неофициальным в Украинском государстве может находиться от 900 тысяч до 3 миллионов граждан польского происхождения.
В то же время "карту поляка", которую польская власть решила выдавать полякам, живущим за рубежом в государствах бывшего Советского Союза, в Украине с 2008 до конца 2012 года получило только 46 тысяч человек.
Украинцы, однако, опередили по количеству полученных таких карт, которые дают ряд льгот в Польше, белорусов, занявших второе место с 42 тысячами таких карт.