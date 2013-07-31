Польша выделила на поддержку поляков на Востоке почти 2 млн евро

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства, отметив, что эти средства будут выделены в рамках программы "Сотрудничество с Полонией и поляками за рубежом 2013".

Специальная комиссия выбрала на конкурсе 17 проектов из 84 заявок на общую сумму более 6,5 млн евро.

"Это проекты в сфере поддержки образования польской диаспоры (Полонии), среди которых ремонт или покупка оборудования для образования и помощь по изучению польского языка, расширение и улучшение деятельности культурно-образовательных учреждений, в частности, в Украине и Литве", - отметили в министерстве.

Почти 250 тысяч евро будет выделено на поддержку средств массовой информации польских национальных меньшинств, в том числе, на специальные тренинги для журналистов.

Среди проектов-победителей, которые отдельно отметил МИД Польши: "Ничего о нас без нас. Гражданская активность поляков в Великобритании" и "Имею польские корни - я сознательный гражданин Украины".

В МИД отметили, что выделенные средства также будут использованы на завершение строительства Польского дома в литовском Баре и на ремонт в польских школах в Литве.

Пресс-служба отметила, что это уже "вторая часть" проекта по поддержке поляков за рубежом, отметив, что в его рамках дофинансирование в этом году вместе с первой получат более 100 заявителей на сумму около 15 млн евро.

Как сообщал УНИАН, по последним официальным данным, в 45-миллионной Украине проживает 144 тысяч поляков, а по неофициальным в Украинском государстве может находиться от 900 тысяч до 3 миллионов граждан польского происхождения.

В то же время "карту поляка", которую польская власть решила выдавать полякам, живущим за рубежом в государствах бывшего Советского Союза, в Украине с 2008 до конца 2012 года получило только 46 тысяч человек.

Украинцы, однако, опередили по количеству полученных таких карт, которые дают ряд льгот в Польше, белорусов, занявших второе место с 42 тысячами таких карт.