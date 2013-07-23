Навальный очертил границы однополых браков в России

Оппозиционер заявил, что, по его мнению, подобный «вопрос оформления гражданских отношений» можно решать только на референдумах, причем региональных. Это заявление было сделано в передаче на телеканале «Дождь».

«Россия достаточно большая: разное отношение в разных субъектах федерации. Я думаю, что референдумы в Дагестане никогда не легализуют такие отношения», - объяснил свою позицию блогер.

«Я считаю, что люди имеют право оформлять между собой гражданские взаимоотношения, как они хотят нужным. Вопрос, например, усыновления детей – здесь я категорически против. Но если кто-то живет в паре и хочет оформить свои наследственные отношения, и если в этом субъекте федерации принято такое законодательство, это либеральный город, я не против», - заключил А.Навальный.

Отвечая на вопрос о возможности проведения гей-парадов в Москве, А.Навальный напомнил, что в стране еще никто не отменял Конституцию, а основной закон страны дает гражданам право собираться мирно и без оружия. «Главным здесь остается вопрос безопасности», – добавил он.

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А.Навальный также прокомментировал свое внезапное освобождение из-под ареста после оглашения обвинительного приговора Ленинским районным судом.

По мнению блогера, это решение принял лично президент Владимир Путин. «Это такое традиционное путинское айкидо», - отметил он. Оппозиционер заметил, что глава государства пошел на такой шаг под давлением активистов, которые вышли на Манежную площадь и устроили несанкционированный митинг в центре Москвы. Многочисленные конспирологические теории, выдвинутые политологами, не имеют под собой никаких оснований.

«Это все – адская чушь, все эти версии каких-то глупых политологов», – цитирует РосБизнесКонсалтинг.