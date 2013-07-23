Навальный очертил границы однополых браков в России
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный высказался на тему однополых браков.
Оппозиционер заявил, что, по его мнению, подобный «вопрос оформления гражданских отношений» можно решать только на референдумах, причем региональных. Это заявление было сделано в передаче на телеканале «Дождь».
«Россия достаточно большая: разное отношение в разных субъектах федерации. Я думаю, что референдумы в Дагестане никогда не легализуют такие отношения», - объяснил свою позицию блогер.
«Я считаю, что люди имеют право оформлять между собой гражданские взаимоотношения, как они хотят нужным. Вопрос, например, усыновления детей – здесь я категорически против. Но если кто-то живет в паре и хочет оформить свои наследственные отношения, и если в этом субъекте федерации принято такое законодательство, это либеральный город, я не против», - заключил А.Навальный.
Отвечая на вопрос о возможности проведения гей-парадов в Москве, А.Навальный напомнил, что в стране еще никто не отменял Конституцию, а основной закон страны дает гражданам право собираться мирно и без оружия. «Главным здесь остается вопрос безопасности», – добавил он.
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А.Навальный также прокомментировал свое внезапное освобождение из-под ареста после оглашения обвинительного приговора Ленинским районным судом.
По мнению блогера, это решение принял лично президент Владимир Путин. «Это такое традиционное путинское айкидо», - отметил он. Оппозиционер заметил, что глава государства пошел на такой шаг под давлением активистов, которые вышли на Манежную площадь и устроили несанкционированный митинг в центре Москвы. Многочисленные конспирологические теории, выдвинутые политологами, не имеют под собой никаких оснований.
«Это все – адская чушь, все эти версии каких-то глупых политологов», – цитирует РосБизнесКонсалтинг.