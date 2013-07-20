СМИ: В Англии допросили украинцев, подозреваемых в причастности к теракту

Полиция Великобритании допросила 22-летнего и 25-летнего украинцев - стажеров копании Delcam, задержанных по подозрению в совершении или причастности к совершению взрывов возле мечетей в Великобритании.

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Как сообщает NEWSru, об этом пишет газета The Independent. При этом не приводятся подробности допроса. Украинцы задержаны, и остаются в Бирмингеме.

Клайв Марель, руководитель компании Delcam, которая занимается разработкой программного обеспечения, сообщил, что один из задержанных проходил стажировку уже в течение 4-х месяцев, второй - около 2-х месяцев. По его мнению, они познакомились уже в Великобритании.

По данным The Independent, после задержания стажеров прошли обыски в центральном офисе компании Delcam.

12 июля в Типтоне местные жители вызвали полицию, услышав громкий хлопок. По их словам, рядом с местом взрыва были разбросаны гвозди и мелкий мусор. Как полагают, бомба взорвалась на заброшенной железнодорожной линии за мечетью. Никто ранен не был.

В Уоллсоле в ночь на 22 июня самодельное взрывное устройство удалось заметить заблаговременно. Власти эвакуировали жителей 40 домов, расположенных возле мусульманского молельного дома. После чего саперы обезвредили бомбу методом контролируемого подрыва.

Пострадавших не было. Расследуя взрывы, полиция получила сообщение о возможном минировании мечети в Вулверхэмптоне. В самой мечети ничего не нашли, но остатки взрывчатки были выявлены поблизости.