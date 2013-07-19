США советуют прислушаться к антикоррупционным инициативам Навального

Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства США Мари Харф.

"Мы призываем Россию поддержать серьезные усилия, такие как усилия господина Навального, по укреплению принципа подотчетности правительства и по борьбе с коррупцией, чтобы тем самым стимулировать развитие современной экономики", - говорится в заявлении Харф.

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Она также призвала правительство России "обеспечить соблюдение базовых свобод, включая свободу слова и собраний". Также в госдепартаменте надеются, что Навальному будет обеспечен честный апелляционный процесс в суде.

"Мы призываем Россию обеспечить условия для честного и беспристрастного рассмотрения апелляции на приговор в соответствии с законом и с международными обязательствами России в области прав человека", - цитирует РИА Новости.

По мнению госдепартамента, процесс над Алексеем Навальным и Петром Офицеровым был политически мотивирован.