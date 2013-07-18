В центре Москвы начали задерживать сторонников Навального

О задержании сторонников приговоренного к пяти годам лишения свободы лидера российской оппозиции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сторонники стояли с плакатами в поддержку Навального на козырьке торгового центра "Охотный Ряд". Их предупредили, что акция незаконна.

Сейчас Манежную площадь оцепили полицейские, также закрыт Александровский сад.

Сотрудники полиции по громкой связи просят "не поддаваться на провокации и выполнять законные требования сотрудников полиции".

Рядом с Манежной площадью собрались порядка 100 представителей СМИ и блогеров. Сегодня оппозиционеры планируют выйти на Манежную площадь в знак поддержки Навального.