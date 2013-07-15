Тысячи протестующих вышли на нью-йоркский Таймс-сквер из-за приговора убийце

Об этом в соцсетях сообщают участники акции и очевидцы.

Люди скандируют «Справедливость для Трэйвона Мартина» и «Виновен!», раздаются призывы к сидячей забастовке. Некоторые держат в руках плакаты, призывающие отправить Циммермана в тюрьму, сообщает Lenta.ru.

Часть улиц, прилегающих к площади, перекрыта, в связи с чем там возникли заторы. Правоохранительные органы пока не предоставили информацию о приблизительном количестве участников акции. Полиция несет службу в усиленном режиме. О задержании протестующих не сообщалось.

Между тем, по некоторым данным, аналогичные акции проходят в Сан-Франциско и Бостоне, а также ряде других городов США. Акции протеста начались сразу после вынесения вердикта присяжных, однако они не были столь многочисленными, как воскресные события в Нью-Йорке.

Президент США Барак Обама призвал граждан к спокойствию. «Мы — нация закона, и присяжные сказали свое слово. Я прошу каждого американца уважать призыв к спокойному размышлению, прозвучавший от двух родителей, которые потеряли сына», — заявил глава государства. По его словам, лучшим способом отдать дань памяти застреленному подростку будет придумать, как избежать подобных трагедий в будущем.

Напомним, в феврале 2012 года общественный патрульный Циммерман застрелил 17-летнего Мартина во время драки, которая завязалась из-за того, что чернокожий подросток показался мужчине подозрительным. 13 июля суд присяжных, состоявший из шести женщин, признал Циммермана невиновным и полностью оправдал его.