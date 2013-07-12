Россиянина, притворявшегося девушкой из Femen, будут судить за экстремизм
Мужчина, представлявшийся девушкой из Femen, предстанет перед судом в Мурманске по обвинению в экстремизме, сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным ведомства, Геннадий Пушкарев, знакомый с представительницей Femen в России Анной Гуцол, создал в соцсети "ВКонтакте" страницу от имени вымышленной Карины Паньковой и объявил об открытии представительства Femen в Заполярье.
На странице он разместил прейскурант на проведение акций против православных церквей.
"Спиливание поклонного креста было оценено в 6 тысяч рублей, любая надпись на кресте, в том числе оскорбляющая чувства верующих, - в 2 тысячи рублей. Кроме того, общаясь по телефону с журналистами, Пушкарев имитировал женский голос, создавая видимость реально существующей девушки", - сообщает прокуратура.
Пушкареву предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.