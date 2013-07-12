Microsoft отрицает передачу спецслужбам доступа к Outlook и Skype

Microsoft не предоставляет властям всеобъемлющий доступ к почтовому клиенту Outlook, популярному сервису Skype и хранилищу файлов SkyDrive, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя сообщение британской газеты Guardian.

Газета со ссылкой на документы, предоставленные Эдвардом Сноуденом, пишет, что Microsoft предоставляла Агентству нацбезопасности США возможность обходить собственную криптографическую защиту, чтобы получать доступ к письмам и чатам Outlook. Также, согласно документам, сотрудники АНБ якобы получили прямой доступ к SkyDrive, а с 6 февраля 2011 года начали получать метаданные Skype.

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"Microsoft не предоставляет никаким госструктурам полный или прямой доступ к SkyDrive, Outlook.com, Skype и другим своим продуктам", - заявил представитель компании.

По его словам, какие-либо данные могут быть переданы правоохранительным органам только в рамках юридического процесса, причем компания проверяет, насколько законны запросы о предоставлении информации.

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Представитель Microsoft добавил, что компания выступает за открытое обсуждение всех аспектов, связанных с обязательствами предоставлять информацию, которую силовики требуют, объясняя это интересами национальной безопасности.