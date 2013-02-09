В Чили эксгумируют останки Пабло Неруды

Чилийский суд постановил произвести эксгумацию останков П.Неруды, умершего в сентябре 1973 года почти сразу после военного переворота в южноамериканской стране, по официальной версии, от последствий рака простаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканские СМИ.

Как заявляют представители фонда имени П.Неруды, эксгумация его останков позволит поставить точку в сомнениях относительно причин смерти. Дело в том, что ряд экспертов считают, что истинной причиной смерти П.Неруды могло стать умышленное убийство в госпитале, где он тогда находился.

Расследование обстоятельств кончины П.Неруды началось в прошлом году по запросу Компартии Чили, членом которой был поэт. Тогда бывший шофер П.Неруды заявил, что на самом деле тот умер в результате отравления агентами диктатуры Аугусто Пиночета.

При этом сам Фонд имени П.Неруды не верит в эту версию его гибели и считает, что поэт умер в результате болезни.