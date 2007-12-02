Меркель раскритиковала избирательную кампанию в России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике избирательную кампанию в России. В интервью радиостанции Deutschlandfunk она выразила надежду на то, что ход выборов в Госдуму объективно будет освещаться в средствах массовой информации. Меркель также выразила сожаление по поводу того, что ни один из наблюдателей ОБСЕ не будет присутствовать на выборах. Канцлер отметила, что хотела бы поддерживать хорошее сотрудничество с Россией, чтобы совместно искать решения таких внешнеполитических проблем, как будущий статус Косова или конфликт вокруг атомной программы Ирана. В то же время, по словам Меркель, она постоянно будет напоминать Москве о соблюдении прав человека и свободном функционировании разных партий.

Немецкая волна