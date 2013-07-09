В Верховном суде РФ говорят, что берущий взятку от правоохранителей - не преступник

Такое разъяснение дано в окончательном варианте постановления пленума Верховного суда РФ по делам о взяточничестве и коррупционных преступлениях, принятом во вторник, пишет РИА Новости.

В проекте отмечается, что действия сотрудников правоохранительных органов, своим подстрекательством спровоцировавших должностное лицо на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа, противоречат закону "Об оперативно-розыскной деятельности".

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"Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, а равно услуг имущественного характера не может расцениваться как уголовно наказуемое деяние", - поясняет ВС РФ в документе, уточняя, что в этом случае отсутствует состав преступления.