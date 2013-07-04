В России вступила в силу экономическая амнистия

Постановление об амнистии было принято Госдумой во вторник, 2 июля, сразу в первом, втором и третьем чтениях. Амнистия вступает в силу с момента публикации постановления в «РГ», утверждение документа Советом Федерации или президентом не требуется, сообщает Lenta.ru.

Амнистия будет действовать в течение полугода и коснется впервые осужденных и подследственных по делам о незаконном предпринимательстве, нарушении авторских прав, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в сфере кредитования. Обязательным условием для попадания под действие амнистии является возмещение убытков потерпевшим, отмечает издание.

Под действие амнистии попадают не только приговоренные к заключению, но и получившие наказание, не связанное с лишением свободы, а также осужденные условно, с отсрочкой исполнения приговора и условно-досрочно освобожденные. Уголовные дела в отношении предпринимателей, находящихся под следствием по указанным в постановлении статьям, будут прекращены.

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Ранее сообщалось, что амнистия коснется примерно половины из 13 тысяч предпринимателей, отбывающих наказание за экономические преступления.

Инициатива о проведении экономической амнистии принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову. Первоначально планировалось, что амнистия будет приурочена к Дню предпринимателя, отмечающемуся в России 26 мая, однако подготовка ее проекта затянулась из-за недовольства президента Владимира Путина рядом положений в первоначальной версии документа. 21 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин объявил о завершении работы над проектом амнистии и попросил депутатов рассмотреть этот документ до ухода на летние каникулы в июле.