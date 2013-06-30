Европа требует от США объяснений относительно возможных прослушиваний
Президент Европейского парламента Мартин Шульц требует от США объяснений в связи с сообщениями о том, что Америка прослушивала основные учреждения Евросоюза.
Мартин Шульц заявил, что если эти сообщения окажутся правдивыми, то это будет иметь "серьезные последствия" для европейско-американских отношений.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о существовании документа, который свидетельствует, что спецслужбы США подслушивали разговоры и читали переписку европейских руководителей.
По сообщению Der Spiegel, этот документ издание получило от бывшего работника ЦРУ Эдварда Сноудена.
США пока не прокомментировали утверждение Spiegel.
Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в шпионаже, в минувшие выходные прилетел в Москву и попросил убежища в Эквадоре.
Европа как мишень
Документ от 2010 года, опубликованный Der Spiegel, свидетельствует, что Агентство национальной безопасности США прослушивало офисы ЕС в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Европейский Союз в документе назван "мишенью".
"От имени Европейского парламента я требую полного разъяснения и подробной информации от американских властей относительно этих обвинений "
Неизвестно, какую информацию могла получить американская разведка, но детали относительно позиции ЕС в торговых и военных вопросах могли быть полезными для тех, кто участвует в переговорах Вашингтона и правительств европейских стран, говорит корреспондент ВВС Стефан Эванс.
Мартин Шульц в заявлении, сделанном в субботу, отметил: "От имени Европейского парламента я требую полного разъяснения и подробной информации от американских властей относительно этих обвинений".
Der Spiegel также цитирует министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который заявил: "Если эти сообщения верны, то это отвратительно. США лучше бы следили за своей разведкой, чем за своими союзниками".
В транзитной зоне
Эдвард Сноуден, как полагают, находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". 23 июня он прибыл в Москву из Гонконга, где находился с тех пор, как обнародовал подробности о тайных программы электронного слежения правительства США за гражданами.
США обвиняют Сноудена в похищении государственной собственности, несанкционированной передаче информации, касающейся национальной обороны, и сознательном разглашении секретной информации.
Каждое из этих обвинений предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Эквадор заявил, что он пока не рассматривает просьбу о предоставлении убежища Сноудену, поскольку он не добрался ни до одного из их дипломатических представительств.
Эквадор, который уже прячет в своем лондонском посольстве основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, отказался он многомиллионных торговых отношений с США и заявил, что не будет возобновлять соглашения под давлением и угрозами.