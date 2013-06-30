Европа требует от США объяснений относительно возможных прослушиваний

Мартин Шульц заявил, что если эти сообщения окажутся правдивыми, то это будет иметь "серьезные последствия" для европейско-американских отношений.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о существовании документа, который свидетельствует, что спецслужбы США подслушивали разговоры и читали переписку европейских руководителей.

По сообщению Der Spiegel, этот документ издание получило от бывшего работника ЦРУ Эдварда Сноудена.

США пока не прокомментировали утверждение Spiegel.

Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в шпионаже, в минувшие выходные прилетел в Москву и попросил убежища в Эквадоре.

Европа как мишень

Документ от 2010 года, опубликованный Der Spiegel, свидетельствует, что Агентство национальной безопасности США прослушивало офисы ЕС в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Европейский Союз в документе назван "мишенью".

"От имени Европейского парламента я требую полного разъяснения и подробной информации от американских властей относительно этих обвинений "

Неизвестно, какую информацию могла получить американская разведка, но детали относительно позиции ЕС в торговых и военных вопросах могли быть полезными для тех, кто участвует в переговорах Вашингтона и правительств европейских стран, говорит корреспондент ВВС Стефан Эванс.

Мартин Шульц в заявлении, сделанном в субботу, отметил: "От имени Европейского парламента я требую полного разъяснения и подробной информации от американских властей относительно этих обвинений".

Der Spiegel также цитирует министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который заявил: "Если эти сообщения верны, то это отвратительно. США лучше бы следили за своей разведкой, чем за своими союзниками".

В транзитной зоне

Эдвард Сноуден, как полагают, находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". 23 июня он прибыл в Москву из Гонконга, где находился с тех пор, как обнародовал подробности о тайных программы электронного слежения правительства США за гражданами.

США обвиняют Сноудена в похищении государственной собственности, несанкционированной передаче информации, касающейся национальной обороны, и сознательном разглашении секретной информации.

Каждое из этих обвинений предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Эквадор заявил, что он пока не рассматривает просьбу о предоставлении убежища Сноудену, поскольку он не добрался ни до одного из их дипломатических представительств.

Эквадор, который уже прячет в своем лондонском посольстве основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, отказался он многомиллионных торговых отношений с США и заявил, что не будет возобновлять соглашения под давлением и угрозами.

BBC Україна