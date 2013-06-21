В Болгарии уже неделю идут антиправительственные выступления

Митингующие скандируют "отставка" перед зданием Совета министров.

С каждым часом число протестующих растет. Ожидается, что как и в предыдущие дни участники акции протеста отправятся в митинг-шествие по улицам города, сообщает ИТАР-ТАСС.

В центре болгарской столицы полицейские уже перекрыли все главные улицы для безопасного прохода демонстрантов. В акции протеста принимают участие представители разных поколений и социального положения: семьи с детьми, студенты, пенсионеры, представители среднего класса. МВД республики не сообщает о нарушении протестующими правопорядка.

В таких крупных городах, как Пловдив и Варна, также собрались несколько сотен недовольных политикой правительства республики граждан.

Антиправительственные митинги проходят в Болгарии уже седьмой день подряд. Спровоцировало народное недовольство назначение 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности Деляна Пеевски от партии Движение за права и свободы.

Депутаты Народного собрания (парламента) проголосовали в среду за отмену решения о его назначении. Несмотря на это, протесты в крупнейших городах страны продолжаются.