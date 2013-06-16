Конституционный суд Кувейта распустил парламент

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кувейтское информагентство КУНА, причиной такого решения стали нарушения в ходе выборного процесса.

При этом Конституционный суд подтвердил законность внесенных в октябре прошлого года эмиром страны шейхом Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом поправок в закон о выборах, которые ранее были опротестованы оппозицией. Согласно поправкам, избиратель может проголосовать только за одного кандидата в депутаты, а не за четырех, как это было раньше.

По теме: Парламент Кувейта распущен шестой раз за последние шесть лет

Выборы в парламент Кувейта прошли 1 декабря прошлого года на основании поправок, внесенных эмиром страны в закон о выборах. Оппозиция выступила против поправок и фактически бойкотировала декабрьские выборы. В результате, в действующем до сегодняшнего дня парламенте работали лишь сторонники властей, что вызвало глубокий политический кризис в стране.