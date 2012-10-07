Парламент Кувейта распущен шестой раз за последние шесть лет

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Эмир издал указ о роспуске парламента", - цитирует агентство заявление министра информации Кувейта.

Согласно Конституции Кувейта, после расформирования парламента в течение 60 дней должны быть проведены новые парламентские выборы. Парламент страны принимает основные законы, утверждает бюджет и может выразить вотум недоверия любому министру.

В последнее время между парламентом, где подавляющее большинство составляют депутаты от оппозиции, и кабинетом министров, который контролируется кланом ас-Сабах, возникли серьезные противоречия, которые в середине 2012 года вылились в отставку двух министров

С 2006 года в Кувейте происходит уже шестой роспуск парламента, отмечает агентство.

В конце июня глава Кувейта приостановил работу парламента на месяц на фоне конфликта правительства и парламента. Двумя днями позже Конституционный суд Кувейта аннулировал результаты состоявшихся в феврале внеочередных выборов в Национальную ассамблею (парламент) страны и назначил прежний состав законодательного собрания. Это вызвало протесты среди выигравших выборы исламистских оппозиционных парламентариев, которые назвали решение конституционного суда противоречащим Конституции.