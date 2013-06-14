В Иране сегодня выберут преемника Ахмадинежада

На этих выборах выбирают преемника нынешнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Его восемь лет у власти в Иране были обозначены экономическими проблемами и санкциями Запада, наложенными на Тегеран из-за его противоречивой ядерной программы.

На этих выборах право голоса имеют около 50 миллионов человек.

Как рассказывает корреспондент ВВС Ричард Галпин, прошлая неделя изменила представление об иранских выборах как о вполне предсказуемых.

Господин Ровани привлек много внимания, публично заявляя о необходимости восстановить отношения с Западом.

Поддержка Хассана Ровани возросла после того, как во вторник единственный кандидат-реформист, Мохаммед Реза Ареф, заявил, что снимает свою кандидатуру по совету экс-президента Мохаммеда Хатами.

Теперь Хассана Ровани поддерживают два бывших президента: Мохаммед Хатами и Акбар Хашеми Рафсанжани, которого с гонки снял влиятельный в Иране Совет стражей Конституции.

Остальные кандидаты - консервативно настроенные сторонники Верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Он призвал иранцев принять участие в голосовании.

Нынешние выборы - первые с 2009 года, когда после голосования вспыхнули массовые акции несогласных с официальными результатами, согласно которым победил Махмуд Ахмадинежад.

Дисквалификация на нынешних выборах господина Рафсанжани разделила либералов, часть из которых просто потеряла интерес к выборам.

На этих выборах не работает ни один иностранный наблюдатель, также есть сомнения, что СМИ сбалансировано их освещают.

Несколько реформистских газет закрыли, доступ к интернету ограничили, а некоторых журналистов задержали.

В четверг ВВС обвинила иранские власти в беспрецедентном запугивании семей работников ВВС. Корпорация заявила, что семьи 15 работников Персидской службы ВВС получили предупреждение, что их жизни будут в опасности, если они не перестанут работать на ВВС.

Тегеран пока не комментировал эти заявления.

ВВС Украина