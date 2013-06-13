Численность населения Земли перевалила за 7 миллиардов

Такой вывод содержится в обнародованном сегодня докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты всемирной организации ожидают, что к 2025 году число жителей планеты возрастет до 8,1 млрд человек, а к 2100 году - 10,9 млрд. Впрочем, последняя цифра скорее является усредненным показателем. Принимая во внимание возможные в будущем глобальные бедствия или наоборот, всплески развития, исследователи предполагают, что население Земли к концу столетия может как вырасти до 16,6 млрд, так и сократится до 6,8 млрд.

Численность населения развитых стран к началу XXII века не претерпит значительных изменений, увеличившись с нынешних 1,25 млрд до 1,28 млрд, утверждается в докладе. При этом наибольший прирост населения в 2013-2100 годах будет наблюдаться в восьми государствах - Демократической Республике Конго, Нигере, Нигерии, Индии, Танзании, США, Уганде и Эфиопии.

Украина, наряду с Россией, Белоруссией, Болгарией, Кубой, Румынией будет в числе стран, число жителей которых к середине века сократится на 15 процентов.