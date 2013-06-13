Мэр Кутаиси затерялся в здании мэрии

Вышедший из рабочего кабинета начальника административной службы мэрии Дмитрий Копалиани ошибся этажом. Вместо приемной мэрии Копалиани спустился этажом ниже, где не нашел выхода в коридоры мэрии.

Как сообщает Грузия online cо ссылкой на "Топньюс", произошло это вчера, поздно ночью.

"Обе двери были закрыты, к тому же у мэра не было карточки, чтобы и ее помощью открыть двери… Из-за чего Дмитрий Копалиани чуть ли не впал в панику. Разрядить ситуацию смогла служба охраны и при их непосредственной помощи удалось обнаружить мэра и сопроводить его до рабочего кабинета", сообщает агентство.

Напомним, что проживавшего в США грузинского ученого Дмитрия Копалиани городское собрание Кутаиси избрало мэром 10 дней назад.