Смертность белого населения США впервые превысила рождаемость - СМИ

Смертность белого населения в Соединенных Штатах в 2012 году впервые превысила рождаемость, пишет газета The Washington Post. Согласно опубликованным данным, таких американцев в отчетный период умерло на 12,4 тыс. больше, чем родилось. В общей сложности в США проживает 198 млн белых граждан не латиноамериканского происхождения.

Несмотря на то, что указанная разница в смертности и рождаемости невелика, специалисты в области демографии утверждают, что не знают другого подобного примера в истории Америки. По их словам, даже во времена войн или Великой депрессии такого не было, - отмечает Газета.ру.

«Мы преждевременно начинаем этап длительного и медленного снижения численности нашего белого населения, что будет характеризовать все это столетие», — заявил эксперт Бруклинского института Уильям Фрей.

Издание добавляет, что белые граждане не латиноамериканского происхождения в целом значительно старше, чем другие социальные группы в США. Их средний возраст составляет 42 года, тогда как у азиатов этот показатель равен 34 годам, у афроамериканцев — 32, а у выходцев из Латинской Америки — 28.