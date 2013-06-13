В Чикаго выпал град размером с теннисный мяч
09:44, 13 июня 2013Мир
1386 0
Сильный шторм, обрушившийся сегодня на Чикаго, оставил без электричества почти 25 тыс. человек и привел к отмене 400 авиарейсов в международном аэропорту О`Хара.
Объявлено предупреждение о торнадо
Как передает РИА «Новости», из-за града размером с теннисный мяч и сильного ветра падали деревья, оборвались линии электропередачи.
По данным полиции, пострадавших нет. Объявлено предупреждение о торнадо в некоторых округах штатов Джорджия, Техас и Иллинойс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter