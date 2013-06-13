В Чикаго выпал град размером с теннисный мяч

Как передает РИА «Новости», из-за града размером с теннисный мяч и сильного ветра падали деревья, оборвались линии электропередачи.

По данным полиции, пострадавших нет. Объявлено предупреждение о торнадо в некоторых округах штатов Джорджия, Техас и Иллинойс.