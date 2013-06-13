Полиция разогнала слезоточивым газом демонстрантов в Анкаре

Около 2 тысяч демонстрантов собрались на улице, выкрикивая антиправительственные лозунги. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что полицейские также арестовали водителя, сигналившего в поддержку митинга.

Как ранее сообщалось, несколько турецких телеканалов оштрафованы за прямые трансляции с площади Таксим в Стамбуле с формулировкой "за излишнюю жестокость некоторых кадров", сообщает газета Hurriyet.

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Агентство по мониторингу деятельности СМИ сочло, что кадры разгона демонстрации на площади "вредят физическому, моральному и умственному развитию детей и подростков". Санкции коснулись телеканалов Halk TV, Ulusal TV, Cem TV и EM TV.