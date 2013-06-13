Евросоюз обеспокоен чрезмерным применением силы в Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на сессии Европарламента в Страсбурге Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин Эштон.

“Минувшей ночью турецкая полиция начала существенное наступление для вытеснения протестующих с площади Таксим в Стамбуле. Интенсивно использовались водометы и слезоточивый газ. Жестокие сцены были также в Анкаре и Измире. Есть сообщения о множестве раненных. Еще раз - полицейская тактика является наибольшей причиной обеспокоенности”, - сказала она.

Верховный представитель ЕС отметила, что во вторник вечером беседовала по телефону с министром иностранных дел Турции, а также, что она внимательно следит за ситуацией в стране с самого начала протестов.

Эштон выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших во время столкновений с полицией и подчеркнула необходимость проведения расследования фактов чрезмерного применения полицией силы против мирных демонстрантов.

По ее словам, в Турции происходит усиление политического противостояния. Она выразила убеждение в необходимости поиска диалога.

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Эштон отметила, что нынешний момент очень важен для Турции, а также подчеркнула необходимость усиления сотрудничества со страной.

“Наши отношения с Турцией дают нам уникальную возможность влиять – если мы используем ее. Нам нужно большинство всех средств, что мы имеем. И, конечно, Турции нужно сотрудничать с нами. Для меня понятно, что в этом случае сотрудничество сейчас является вдвойне нужнее”, - сказала Эштон.