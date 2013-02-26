Лавров: Гомосексуалисты в России могут свободно заниматься своими делами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Франсом Тиммермансом.

«Гомосексуалисты (в России) могут заниматься своими делами абсолютно свободно и безнаказанно. Это вписывается в обязательства всех государств не допускать дискриминации по какому-то признаку», - подчеркнул С.Лавров.

При этом он напомнил, что в СССР гомосексуализм был уголовно наказуемым деянием, но эта норма в Уголовном кодексе России давно отменена.

С.Лавров подчеркнул, что Россия не брала на себя обязательств разрешать пропаганду гомосексуализма и вряд ли примет, так как в стране свои моральные ценности, исторические и религиозные традиции. При этом он отметил, что услышал сегодня от Ф.Тиммерманса, что не может одна страна учить другую как жить. Министр подчеркнул, что единственным критерием для обсуждения этих вопросов являются международные обязательства России.

«У нас нет ни одного обязательства разрешать пропаганду гомосексуализма», - отметил он.

С.Лавров заверил, что Россия никого не дискриминирует, но российская сторона выступает против того, чтобы происходила дискриминация в обратном направлении, когда одна группа граждан получает право продвигать свои ценности, причем навязывая их детям, которые не совпадают с ценностями большинства.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ЕС пропаганде гомосексуализма уделяют повышенное внимание, при том, что в самой Европе ущемляются права людей. В частности, это касается вопроса русскоязычных людей без гражданства в Латвии и Эстонии, где власти нарушают массу международных обязательств.

В свою очередь Ф.Тиммерманс напомнил, что призывал Государственную думу РФ не принимать закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, поскольку он может нарушить «исконные права, записанные в международных обязательствах, - свободу самовыражения и свободу собраний». По словам Ф.Тиммерман, С.Лавров заверил, что РФ будет выполнять все свои международные обязательства.

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Как сообщал УНИАН, 25 января Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Законопроектом предусматривается внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за пропаганду гомосексуализма среди детей гражданин может быть оштрафован на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (от 130 до 160 долл.). Аналогичные действия должностных лиц повлекут штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (от 1300 до 1600 долл.), юридические лица должны будут платить от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. (от 13 тыс. до 16 тыс. долл).

«Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широкий размах. Такая пропаганда ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных акций, пропагандирующих гомосексуализм как норму поведения. Особенно она опасна для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той лавине информации, которая обрушивается на них каждый день. В связи с этим необходимо оградить в первую очередь подрастающее поколение от воздействия гомосексуальной пропаганды, эту цель и преследует настоящий законопроект», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.