Венгрия готовится к крупнейшему потопу в своей истории
13:37, 08 июня 2013Мир
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Жителей Венгрии предупредили, что пик воды в Дунае в эти выходные может стать худшим наводнением в истории страны.
"Нам угрожают худшие наводнения всех времен", - сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Вторая самая длинная река Европы, по прогнозам синоптиков, достигнет рекордно высокого уровня воды в столице Будапеште.
В городе объявлено чрезвычайное положение, а тысячи волонтеров помогали укреплять защиту берегов.
Уровень воды в Дунае, как считают, возрастет до 8,85 метра, что на 25 см выше предыдущего рекорда, установленного во время наводнения в 2006 году.
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