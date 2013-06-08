Венгрия готовится к крупнейшему потопу в своей истории

"Нам угрожают худшие наводнения всех времен", - сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Вторая самая длинная река Европы, по прогнозам синоптиков, достигнет рекордно высокого уровня воды в столице Будапеште.

В городе объявлено чрезвычайное положение, а тысячи волонтеров помогали укреплять защиту берегов.

Уровень воды в Дунае, как считают, возрастет до 8,85 метра, что на 25 см выше предыдущего рекорда, установленного во время наводнения в 2006 году.

ВВС Украина