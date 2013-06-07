Досрочные выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября
10:06, 07 июня 2013Мир
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Мосгордума приняла постановление о назначении досрочных выборов мэра Москвы на 8 сентября 2013 года
Собянин подал в отставку
Согласно законодательству, Мосгордума должна официально опубликовать принятое постановление в течение пяти дней. После этого официально стартует избирательная кампания. Документы для регистрации в качестве кандидатов можно подать в течение 30 дней с начала кампании, сообщают РИА Новости.
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Как сообщал УНИАН, 4 июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею проведения в Москве досрочных прямых выборов градоначальника и сообщил, что обратится с соответствующим представлением к Президенту России.
В июле 2012 года был принят закон, который ввел прямые выборы мэра города.
Прямые выборы мэра пройдут в Москве впервые за последние десять лет.
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