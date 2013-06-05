Путин принял отставку мэра Москвы

18:28, 05 июня 2013
Мир
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Сергея Собянина.

Собянин Сергей

Текст указа размещен на официальном сайте Президента России.

Путин принял отставку Собянина в связи с его заявлением по собственному желанию.

При этом Путин назначил Собянина временно исполняющим обязанности мэра Москвы до вступления в должность лица, избранного мэром.

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