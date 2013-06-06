Прага оправляется от стихии, поражая масштабами разрушений (видео)

Впервые за много дней над городом сияет солнце. На улицах Праги уже ездят трамваи, говорится в сюжете ТСН.

Центр вновь оккупировали туристы. На мостах через Влтаву - вереницы иностранцев. Накануне в блогах писали: "Прага - город апокалипсиса", а сегодня говорят, что затопленная Прага еще более потрясающа. Хотя там, где вода отступает, картина поражает не красотой, а масштабами разрушений.

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Город уже попросил у правительства деньги на ликвидацию последствий. Работу начнут, как только река войдет в свои берега. Сейчас уровень воды постепенно, но снижается. Однако власти не торопятся снимать защитные заграждения, опасаясь новых ударов природы. Бедствия ждут теперь в районах севернее Праги. Здесь вода еще поднимается.

Пришлось остановить работу крупнейшего в Чехии химического завода. Спасатели вывозили хлор и другие опасные вещества подальше от воды. Существовала угроза прорыва защитной дамбы.

Облегчение ситуации ждут в четверг, 6 июня.