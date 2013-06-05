Число жертв наводнения в Чехии выросло до восьми человек
07:34, 05 июня 2013Мир
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Число жертв наводнения в Чехии выросло до восьми человек, найдено тело мужчины, сообщает во вторник вечером чешское телевидение.
Из опасных зон эвакуировали 8430 человек / Фото:
"Спасатели нашли в реке Мале-Лабе в Старжнем тело мужчины", - сказал пресс-секретарь местной полиции Удо Эртнер, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о семи погибших во время наводнения. Четыре человека считаются пропавшими без вести. Метеорологи прогнозируют, что уровень воды в реках продолжит подниматься, но уже на севере Чехии - в реках Лабе и Влтаве, и в Моравии.
Чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено в воскресенье правительством страны во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края. Согласно последним данным, по всей стране спасатели эвакуировали из зон затопления 8430 человек.
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