Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении мирных договоров с Грузией

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал "нарушением международного права" и мирных соглашений между РФ и Грузией от 2008 года установку заграждения с колючей проволокой на грузино-югоосетинской границе, которая, как утверждает МИД Грузии, была произведена российскими пограничниками, пишет РИА Новости.

"Это может способствовать нагнетанию напряженности. Это просто неприемлемо", - сказал он журналистам в Брюсселе.

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МИД Грузии утверждает, что российские пограничники установили заграждения с колючей проволокой на границе Южной Осетии с Грузией. По данным Тбилиси, на некоторых участках наблюдается даже перенос линии вглубь Грузии. В МИД РФ заявили, что Тбилиси искусственно "нагнетает страсти" вокруг ситуации на границе с Южной Осетией, и увязали это с кампанией по выборам президента Грузии в октябре текущего года.

Россия признала независимость Южной Осетии и другой грузинской автономии - Абхазии в конце августа 2008 года, после вооруженного конфликта с Грузией. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.