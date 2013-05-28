Грузия требует от России прекратить отгораживать оккупированные регионы (фото)

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник, 28 мая, пишут Новости-Грузия.

По данным МИДа, российские пограничники протянули колючую проволоку у двух сел, которые граничат с Цхинвальским регионом Грузии.

Министр иностанных дел Грузии Майя Панджикидзе заявила, что России отправлена нота через посольство Швейцарии.

"МИД Грузии выражает возмущение в связи с протягиванием колючих проволок оккупационной силой России близ оккупационной линии, что является грубым нарушением принципов международного права и, в первую очередь, нарушением территориальной целостности Грузии и нерушимости ее международно признанных границ, а также соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - говорится в заявлении.

Как отмечает министерство, данные действия "противоречат праву на свободное передвижение населения оккупированных и прилегающих регионов, и их другим социальным, гражданским и культурным правам".

МИД Грузии планирует оповестить об этой ситуации международные организации и иностранных партнеров, чтобы добиться реакции на такие действия Москвы.