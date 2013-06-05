Турецкие демонстранты начали дарить полиции цветы

Накануне цветы в гильзе от газовой гранаты преподнесла министру внутренних дел Муаммеру Гюлеру во время его выступления в парламенте депутат оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Айлин Назлы Ака (Aylin Nazli Aka), сообщает РИА Новости.

Девятый день по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Премьер-министр Реджеп Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.

Число пострадавших превысило 3 тысячи, сообщается о двух погибших.

С первого дня протестующие пытались устраивать "мирные переговоры" с полицией, однако только теперь в некоторой мере удалось этого добиться с помощью цветов. Цветы цепляют на полицейские машины и броневики, стоящие на улицах, демонстранты дарят букеты стражам порядка. Всё чаще можно увидеть, как группы граждан спокойно беседуют с полицейскими.