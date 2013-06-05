Европарламент обеспокоен распрями в грузинской власти
Делегация Европарламента обеспокоена политической поляризацией в Грузии и призывает к реформам.
Делегация Европарламента, посетившая Грузию 3-4 июня, выражает обеспокоенность политической поляризацией в этой стране и призывает к реформам.
Об этом говорится в заявлении делегации, текст которого передан агентству УНИАН.
“Мы признаем, что мирный переход власти от тех, кто был при должностях, к оппозиции является ценным демократическим прецедентом в стране “Восточного партнерства”, за что все игроки заслуживают одобрения”, - отмечается в заявлении.
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“Тем не менее, мы обеспокоены высоким уровнем политической и социальной поляризации между сторонниками нынешней правящей коалиции “Грузинская мечта” и оппозиционного Объединенного национального движения, а также излишней персонализацией грузинской политики”, - продолжают авторы заявления.
Депутаты Европарламента подчеркнули необходимость реформы судебной системы с целью обеспечения ее независимости и беспристрастия.
В заявлении говорится, что Грузии нужны решительные действия в сфере обеспечения верховенства права с тем, чтобы избежать обвинений в политически мотивированных преследованиях.
Депутаты Европарламента также выразили поддержку территориальной целостности Грузии, отметив с беспокойством создание границы российской стороной на административной линии Южной Осетии.
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В заявлении осуждается жестокость во время попыток проведения гей-прайда 17 мая и выражается обеспокоенность увеличением ненавистнических речей и преступлений против меньшинств и уязвимых слоев населения.
Депутаты также подчеркнули, что Европарламент верен своей поддержке усиления отношений ЕС-Грузия и дальнейшей демократизации Грузии.
Делегация Европарламента состояла из 7 депутатов во главе с Либором Ручеком (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Чехия).