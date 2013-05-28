Партия Саакашвили в знак протеста отказывается от работы в парламенте

Об этом заявил вице-спикер, один из лидеров Нацдвижения Георгий Барамидзе на брифинге.

"Власти Грузии приняли беспрецедентное решение в истории, выбрав путь политического преследования, угроз, мести, и задержали бывшего премьер-министра страны, генерального секретаря главной оппозиционной партии (Вано Мерабишвили). В связи с этим Нацдвижение и наши сторонники собираемся использовать различные формы протеста. Сегодня наше меньшинство не будет присутствовать на пленарном заседании парламента", - заявил Барамидзе, которого цитируют Новости-Грузия.

По словам Барамидзе, во вторник, в 14.00 по местному времени, пройдут акции с требованием освобождения Мерабишвили, который по решению Кутаисского городского суда, а позже апелляционного, находится в предварительном заключении.

"Вместе с нашими сторонниками в восьми регионах Грузии, где есть окружные прокуратуры, мы проведем акции протеста с требованием освободить личного узника Бидзины Иванишвили - Вано Мерабишвили и других наших друзей, политзаключенных. Поэтому этот протест, естественно продолжится", - отметил Барамидзе.

Как сообщал УНИАН, 21 мая были задержаны экс-премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и экс-министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили. Прокуратура выявила два эпизода, по которым задержан Мерабишвили. Первый - по делу о программе "Учет соискателей работы" и второй - по злоупотреблению служебными полномочиями. Следствие в отношении Мерабишвили ведется по статьям 164-1 (подкуп избирателей), часть 3 статьи 182 (растрата или присвоение средств с использованием служебного положения, повлекшая серьезный ущерб) и 332 статья (злоупотребление служебными полномочиями) УК Грузии.

22 мая, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле заявили, что будут внимательно следить за процессом в отношении бывших премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и министра здравоохранения Зураба Чиаберашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.