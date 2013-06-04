Сегодня будут судить безногого бегуна, застрелившего свою подругу

На скамье подсудимых - 26-летний южноафриканский спортсмен, чемпион Паралимпиад и участник Олимпийских игр Оскар Писториус.

14 февраля в дверь ванной комнаты он четырежды выстрелил в свою подругу. Защита утверждает, что Писториус действовал в целях самообороны, думая, что в дом ворвался грабитель, сообщает Радио Свобода.

Прокуратура обвиняет спортсмена в умышленном убийстве. Вместе прокуроры говорят, что им нужно больше времени для расследования.

Судебные чиновники заявили, что слушание во вторник является процедурным и, вероятно, продлится недолго.

Оскар Писториус, у которого ампутированы обе ноги, получил прозвище «бегущий по лезвию бритвы» - из-за характерных протезов, которые позволяли ему соперничать с вполне здоровыми спортсменами. В феврале он был освобожден под залог и с тех пор на публике почти не появлялся.