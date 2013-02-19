Паралимпийскому чемпиону Писториусу предъявили обвинение в убийстве

Прокуроры заявили, что южноафриканская звезда легкой атлетики Оскар Писториус убил свою подругу, модель Риву Стинкамп, выстрелив в нее через дверь ванной комнаты в своем доме.

Во время слушаний дела в Претории обвинение изложило свою версию убийства.

Шестикратный паралимпийский чемпион плакал, когда суд слушал заявление прокурора.

Слушание происходит в день похорон убитой девушки в городе Порт-Элизабет.

"Четыре выстрела"

Прокуратура выдвинула 26-летнему спортсмену обвинение в умышленном убийстве. Прокурор Джерри Нел сообщил суду, что в ночь убийства господин Писториус, у которого нет обеих ног, встал, надел протезы, прошел семь метров и четыре раза выстрелил из пистолета в дверь ванной комнаты. Он попал в госпожу Стинкамп трижды, сказал прокурор. Затем, по версии прокуратуры, обвиняемый взломал дверь ванной комнаты и отнес жертву вниз по лестнице.

Адвокат господина Писториуса Барри Ру заявил суду, что его клиент не знал заранее, кто находится за дверью. По словам адвоката, обвинение не предоставило "никаких доказательств умышленного убийства", и это не было даже убийством.

Выслушав доводы обеих сторон, судья постановил, что господину Писториус действительно следует предъявить обвинение в умышленном убийстве. Вместе с тем судья оставил за собой право смягчить вывод, но адвокаты господина Писториуса теперь должны доказать, что, несмотря на серьезность обвинений, он заслуживает освобождения под залог.

"Ответы"

После убийства Ривы Стинкамп СМИ распространили версию, что господин Писториус мог перепутать ее с грабителем, но полиция опровергла эти предположения.

Родственники убитой рассказали о своем горе в газетном интервью, опубликованном в понедельник. Ее мать Джун Стинкамп заявила изданию Times of South Africa: "Ответы - вот чего мы хотим ... Мы хотим ответов на вопрос, почему это произошло, почему наша прекрасная дочь должна была так умереть".

Дело об убийстве девушки вызвала большой резонанс не только в ЮАР, где Оскар Писториус считается национальным героем, но и во всем мире. Спортсмен, который является многократным победителем Паралимпиады, в 2012 году принимал участие и в Олимпийских, и в Паралимпийских играх.

ВВС Украины