5 иностранцев приговорены к смертной казни в Египте

01:04, 04 июня 2013
Мир
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В Египте за контрабанду наркотиков к смертной казни приговорены пятеро иностранцев.

Это 74-летний Чарльз Раймонд Ферндаль, трое граждан Сейшельских островов и один пакистанец, который сумел скрыться во время ареста и был приговорен заочно, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters. Суд также обязал осужденных выплатить штраф в 13,4 млн долл. Подсудимые могут обжаловать приговор.

В британском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что "чрезвычайно озабочены" приговором, и пообещали сделать все возможное, чтобы их соотечественник избежал смертной казни.

Арест контрабандистов проведен в 2011 г. Правоохранительные органы обнаружили у преступников 3 т гашиша, которые они перевозили на борту судна вблизи восточного побережья Египта.

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