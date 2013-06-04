5 иностранцев приговорены к смертной казни в Египте

Это 74-летний Чарльз Раймонд Ферндаль, трое граждан Сейшельских островов и один пакистанец, который сумел скрыться во время ареста и был приговорен заочно, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters. Суд также обязал осужденных выплатить штраф в 13,4 млн долл. Подсудимые могут обжаловать приговор.

В британском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что "чрезвычайно озабочены" приговором, и пообещали сделать все возможное, чтобы их соотечественник избежал смертной казни.

Арест контрабандистов проведен в 2011 г. Правоохранительные органы обнаружили у преступников 3 т гашиша, которые они перевозили на борту судна вблизи восточного побережья Египта.