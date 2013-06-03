Сегодня открывается саммит Россия-ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, российскую делегацию возглавит Президент РФ Владимир Путин, делегацию ЕС – председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Сегодня вечером они встретятся за неформальным ужином, на следующий день переговоры пройдут в расширенных форматах пленарного заседания и рабочего завтрака.

Сообщается, что стороны рассмотрят весь комплекс отношений межу Россией и ЕС. Особое внимание предполагается уделить вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Также на саммите будут подробно обсуждаться перспективы взаимодействия в энергетике. «Россия готова к дальнейшему расширению связей с ЕС и созданию в перспективе единого энергетического комплекса – на основе подписанной в марте 2013 г. в Москве «дорожной карты» энергосотрудничества до 2050 г.», - говорится в сообщении.

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По итогам саммита планируется придать дополнительный импульс работе над новым базовым соглашением, в том числе с учетом набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Действующее с 1994 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС объективно устарело, а двусторонняя договорно-правовая база требует скорейшего обновления.

Кроме этого, российская сторона намерена в очередной раз предложить ЕС ускорить переход к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан.

В тоже время, российская сторона готовится к разговору по актуальным международным проблемам, включая положение в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Сирии, ядерную программу Ирана, обстановку на Корейском полуострове, Приднестровское и Нагорно-Карабахское урегулирование, ситуацию в Грузии.

В рамках саммита планируется подписание Соглашения между Россией и ЕС о прекурсорах наркотиков.