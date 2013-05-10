Германия и Польша планируют отменить визы для россиян
Германия и Польша поддерживают скорейшую отмену визового режима между Россией и Европой, сообщили в Варшаве главы МИД Германии Гидо Вестервелле и Польши Радослав Сикорский.
"Мы с министром внутренних дел обратились с письмом в Европейскую комиссию. Мы уверены, что здесь должны добиться каких-то подвижек по визовым вопросам между ЕС и Россией. Мы проявили гибкость. Долгосрочная цель - отказ от визового режима", - сказал немецкий министр.
Глава польского МИД напомнил, что ранее между Польшей и Россией действовал безвизовый режим. Варшава стремится к возвращению к безвизовому режиму с Россией после согласования всех технических вопросов, касающихся введения биометрических паспортов и реадмиссии, - отмечает РИА Новости.
Он отметил положительный пример введения местного приграничного движения без виз для жителей Калининградской области и приграничных районов Польши.
По словам Сикорского, после введения этого режима летом прошлого года количество пересечения границ выросло на 100%. Польская сторона выдала жителям Калининградской области 53 тысячи разрешений на безвизовые поездки в Польшу. "Благодаря россиянам обороты магазинов выросли на 30%", - сказал польский министр.