Президент Кыргызстана ввел чрезвычайное положение из-за восстания на рудниках

Президент Кыргызстана ввел чрезвычайное положение на территории Джети-Огузского района Иссык-Кульской области в связи с беспорядками. Об этом со ссылкой на K-news сообщает Газета.ру.

По данным агентства, оно действует с 15.00 часов местного времени до 10 июня.

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Ранее стало известно, что с утра пятницы на севере Кыргызстана в Иссык-Кульской области происходят беспорядки: жители Джети-Огузского района перекрывают дороги, блокируют здания административных и правоохранительных органов. В результате столкновений с сотрудниками полиции пострадали 10 человек.

В четверг вечером протестующие проникли на подстанцию, питающую рудник, в селе Тамга и обесточили его. Спустя несколько часов местная милиция произвела массовые задержания участников протестной акции против канадского золотодобывающего предприятия Кумтор. Всего было задержано около 100 человек. Демонстранты требовали национализации рудника. Предыдущие несколько дней они блокировали дорогу, ведущую на предприятие в районе села Барскоон.