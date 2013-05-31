На золотом руднике в Киргизии восстание

Об этом сообщила РИА «Новости» представитель пресс-службы правительства республики.

Со вторника несколько сотен жителей Иссык-Кульской области Киргизии блокируют трассу, ведущую к крупнейшему месторождению золота Кумтор, разрабатываемому иностранными инвесторами. Они установили юрты на обочине трассы и пропускают только транспорт, возвращающийся с рудника. Митингующие требуют немедленно денонсировать соглашение с канадскими инвесторами, увеличить количество социальных льгот для местного населения и построить новое здание для районной больницы.

Несколько часов назад участники акции протеста ворвались на подстанцию "Тамга", обеспечивающую электроэнергией рудник и отключили рубильник. Если подача электроэнергии на рудник не будет восстановлена в ближайшее время, произойдет аварийная остановка золотоизвлекающей фабрики, которая имеет непрерывный рабочий цикл.

Справка УНИАН. Кумтор - одно из самых высокогорных месторождений золота в мире, расположено на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря, его запасы составляют около 700 тонн золота. Владельцем 100% акций рудника является зарегистрированная в Торонто Centerra Gold. Этой весной власти Киргизии заявили о многочисленных экологических нарушениях, допущенных канадскими инвесторами при разработке месторождения. И потребовали изменить условия соглашения для улучшения позиций Киргизии в дальнейшей разработке проекта.