ЕС упростил визовый режим с Молдовой

Совет министров по вопросам конкуренции ЕС формально ратифицировал соглашения об упрощении визового режима и реадмиссию с Молдовой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета 22-23 ноября.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссию с Молдовой.

Европейский Союз и Молдова подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмисиию 10 октября.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает установление стоимости виз на уровне 35 евро вместо 60 евро, освобождение определенных категорий граждан от уплаты за визы, а также упрощенную процедуру получения виз для студентов, бизнесменов и журналистов. Владельцы дипломатических паспортов смогут пересекать границы без виз, а для других граждан, которые часто путешествуют в ЕС или Молдову, возможна выдача многократных виз по упрощенной процедуре.

Соглашение о реадмисии устанавливает обязательство сторон по возвращению на их территорию нелегальных мигрантов, выявленных на других территориях.

Предусматривается, что Европарламент должен определиться с ратификацией указанных соглашений до ноября этого года.